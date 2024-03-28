Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 20 градусов

29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла.