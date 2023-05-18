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Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 27 градусов

Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 27 градусов 19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся. В течение дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
18 мая 2023 г. 13:31
Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 27 градусов

19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся. В течение дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические ливни, грозы и град. В некоторых местах туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 27C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 27 dərəcəyədək artacaq

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