Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 27 градусов

19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся. В течение дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.
Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.
В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические ливни, грозы и град. В некоторых местах туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.