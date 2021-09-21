Завтра в Азербайджане прогнозируется до 34 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 22 сентября.

Обнародован прогноз погоды на 22 сентября.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако днем местами на полуострове возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем - 26-28 градусов тепла. В Баку ночью будет 20-22, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 759 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное и слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны грозы, переменные дожди. Утром в горах будет туманно. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 30-34 градуса тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 16-21 градус тепла.