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Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки 30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
29 октября 2022 г. 13:15
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем возможны кратковременные осадки, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем 17-19° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-10° тепла.

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