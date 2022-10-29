Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем возможны кратковременные осадки, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем 17-19° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-10° тепла.