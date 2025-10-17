Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

18 октября в Азербайджане прогнозируются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 17 на 18 октября и утром местами возможен небольшой моросящий дождь. Подует северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем ​​– 19-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75-80% ночью и 55-60% днем.

В некоторых регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни и град. К вечеру осадки в большинстве регионов постепенно прекратятся. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 13–16°, днем - 18–23° тепла, в горах ночью 0–5°, днем - 5–9° тепла.