Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Экология
    • 17 октября, 2025
    • 12:53
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    18 октября в Азербайджане прогнозируются дожди.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 17 на 18 октября и утром местами возможен небольшой моросящий дождь. Подует северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем ​​– 19-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75-80% ночью и 55-60% днем.

    В некоторых регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни и град. К вечеру осадки в большинстве регионов постепенно прекратятся. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью 13–16°, днем - 18–23° тепла, в горах ночью 0–5°, днем - 5–9° тепла.

    прогноз погоды дожди
    Sabah bəzi rayonlara yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей