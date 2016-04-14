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    Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

    Температура воздуха повысится до 21 градуса тепла

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ 15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается слабый туман, в течение дня временами прогнозируются дожди. 

    Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и на полуострове будет преобладать северо-восточный ветер. 

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-13, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 16-18 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, вероятны грозы. Прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 2-7 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла.

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