Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ 15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается слабый туман, в течение дня временами прогнозируются дожди.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и на полуострове будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-13, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 16-18 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, вероятны грозы. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 2-7 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла.