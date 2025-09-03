Завтра в Азербайджане ожидается дождь

Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​- 28-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 758 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 50-55% днем.

В большинстве регионов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 20-25° тепла.