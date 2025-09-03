    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    • 03 сентября, 2025
    • 13:18
    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет.

    Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​- 28-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 758 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 50-55% днем.

    В большинстве регионов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер в некоторых местах усилится.

    Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 20-25° тепла.

    прогноз погоды Азербайджан Баку Абшерон
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    14:19

    В Зардабе предотвращена свадьба 17-летней девушки

    Происшествия
    14:16

    НАТО и Эстония подтвердили приверженность поддержке Украины и укреплению обороны альянса

    Другие страны
    14:16

    Доходы Государственного фонда охраны окружающей среды в 2024 году выросли на 6%

    Финансы
    14:14

    Азербайджан представлен на заседании Совета Всемирной федерации бадминтона в Париже

    Индивидуальные
    14:11

    В Насиминском районе Баку задержаны мошенники

    Происшествия
    14:00

    АФФА отстранила судью от связанной с футболом деятельности на год

    Футбол
    13:57
    Фото

    "Экономикс" обнародовал результаты экономического анализа внешнеторговых операций Армении

    Бизнес
    13:56

    Председательство СОР29 примет участие в климатическом саммите в Эфиопии

    COP29
    13:51

    Решение ЕС о снижении потолка цены на российскую нефть до $47,6 вступило в силу

    Энергетика
    Лента новостей