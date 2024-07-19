Завтра в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых пригородных территориях ожидаются кратковременные осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых горных и предгорных районах временами возможны дожди и грозы. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, вероятно выпадение града. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 14-18°, днем - 18-23° тепла.