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Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла 20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
19 июня 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла

20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 13-18° тепла.

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