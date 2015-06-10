​Завтра в Баку ожидается 32 градуса тепла

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ 11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, в столице будет преобладать умеренный северный ветер, днем временами усиливающийся. Ночью температура воздуха составит 19-22, днем 27-32 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршагах, Нардаране, Бильгях составит 21-22 градуса тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 22-23, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 23-24 градуса тепла.