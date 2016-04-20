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    Завтра в Азербайджане ожидается 29 градусов тепла

    В северных и западных районах вероятны грозы и дожди

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном безоблачная погода.

    Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 апреля в столице и в некоторых местах полуострова возможен слабый туман. К вечеру будет пасмурно. Будет преобладать южный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-14, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 21-23 градуса тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Однако вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и дожди. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 8-13 градусов тепла, днем 16-21 градус тепла.

    Согласно медицинско-метеорологическому прогнозу, 20 апреля нормальное суточное течение метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет благоприятным для метеочувствительных людей. 

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