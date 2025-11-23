Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

    Экология
    • 23 ноября, 2025
    • 12:26
    Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове 24 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10–14°C тепла, днем - 16–20°C. Атмосферное давление понизится с 766 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80–85%, днем - 70–75%.

    В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4–9°C тепла, днем - 16–21°C, в горах ночью 1–6°C тепло, днем 12–17°C.

    погода Азербайджан
    Sabah 21 dərəcə isti olacaq

    Последние новости

    12:59

    Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с Таджикистаном

    Другие страны
    12:42
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    12:32

    В Баку и Абшероне ограничат подачу воды на несколько дней

    Инфраструктура
    12:26

    Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

    Экология
    12:21

    Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президента

    Другие страны
    12:03

    Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану США

    Другие страны
    11:47
    Фото
    Видео

    При обрушении пола в жилом доме в Гёранбое пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    11:40

    Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атома

    В регионе
    11:16

    Хвтисиашвили: Средний коридор открывает новые экономические возможности для Грузии и Туркменистана

    В регионе
    Лента новостей