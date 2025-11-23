Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла
Экология
- 23 ноября, 2025
- 12:26
В Баку и на Абшеронском полуострове 24 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10–14°C тепла, днем - 16–20°C. Атмосферное давление понизится с 766 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80–85%, днем - 70–75%.
В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4–9°C тепла, днем - 16–21°C, в горах ночью 1–6°C тепло, днем 12–17°C.
11:16