Завтра в Азербайджане осадки не прогнозируются

12:34

Обнародован прогноз погоды на 11 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами вероятны туман, изморось. Южный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10°, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах могут пройти осадки. Местами вероятен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 1-5° мороза, днем 5-10° тепла.