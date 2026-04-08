Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых частях полуострова возможны осадки. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных, местами ожидаются переменные осадки, возможны кратковременные ливни, грозы, град, туман, в некоторых горных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 14-18° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 8-13° тепла.