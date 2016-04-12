Завтра в Азербайджане будет до 24 градусов тепла

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью и вечером в отдельных частях полуострова возможны осадки.

Будет преобладать юго-западный ветер, который в дневные часы перейдет в западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 17-22 градусов тепла. В Баку ночью будет 10-12, днем 19-21 градусов тепла.

Завтра в некоторых районах Азербайджана будут дожди и грозы. Днем в большинстве районов в основном пройдет без осадков, местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 19-24 градусов тепла. В горах ночью 2-6, днем 13-18 градусов тепла.