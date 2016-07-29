Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 33 градусов тепла

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 июля северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23°, днем 27-31°, в Баку ночью 21-23°, днем 28-30° тепла.

В районах Азербайджана ночью и вечером местами вероятны грозы и дожди. Днем в основном без осадков. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 28-33°, в горах ночью 10-54°, днем 16-21° тепла.

Атмосферное давление - 758 мм.рт.ст. Относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 55-65%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 21-22°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23°, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25°.