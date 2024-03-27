Завтра температура воздуха прогреется до 21 градуса

28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы. Ночью и утром периодически ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.