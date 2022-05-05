О нас
Аудио новости

Завтра пройдут интенсивные дожди, будет дуть сильный ветер

Завтра пройдут интенсивные дожди, будет дуть сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове 6 мая ожидается переменная облачность, без осадков.
Экология
5 мая 2022 г. 12:58
Завтра пройдут интенсивные дожди, будет дуть сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 мая ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах - снегопад. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 7-12° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Rain, strong wind expected in Azerbaijan on May 6 
Версия на азербайджанском языке Sabah intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

Самое важное

Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi