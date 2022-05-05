Завтра пройдут интенсивные дожди, будет дуть сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 мая ожидается переменная облачность, без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 мая ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах - снегопад. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 7-12° тепла.