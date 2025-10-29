Завтра ожидаются дожди

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в ночь с 29 на 30 октября и утром на отдельных территориях ожидается дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. На отдельных территориях возможны ливни, град, а в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 16-20, в горах ночью 1-5, днем 5-9 градусов тепла.