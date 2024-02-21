Завтра ожидается дождливая погода

22 февраля в Азербайджане ожидается дождливая погода.

22 февраля в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 2-4°, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 80-90%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидается дождь, иногда снег, а также временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 7-11° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.