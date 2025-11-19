Завтра ожидается 22 градуса тепла

20 ноября в Азербайджане температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах полуострова возможна небольшая морось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 17-22 градуса тепла. Атмосферное давление выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. На отдельных территориях временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 17-21, в горах ночью 1-5, днем 7-12 градусов тепла.