Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Завтра ожидается 22 градуса тепла

    Экология
    • 19 ноября, 2025
    • 12:48
    Завтра ожидается 22 градуса тепла

    20 ноября в Азербайджане температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах полуострова возможна небольшая морось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 17-22 градуса тепла. Атмосферное давление выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 70-75%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. На отдельных территориях временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 17-21, в горах ночью 1-5, днем 7-12 градусов тепла.

    прогноз погоды Баку Абшеронский полуостров
    Sabah 22 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    14:05

    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    В регионе
    13:52

    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    COP29
    13:52

    Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций

    Финансы
    13:50

    В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкинг

    Финансы
    13:45

    ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

    Финансы
    13:41

    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:39

    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетика
    13:38

    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Инфраструктура
    13:34

    СМИ: Запланированная на сегодня в Стамбуле встреча Уиткоффа и Зеленского не состоится

    Другие страны
    Лента новостей