​Завтра на Землю обрушится магнитная буря

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В связи с очередным выбросом корональной массы на Солнце, произошедшим 29 октября, 1 ноября 2015 года на Земле может случиться магнитная буря. На диске Солнца наблюдалось семь групп пятен.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Гелиогеофизическую службу ФГБУ.

По данным специалистов, возмущение геомагнитного поля ожидается через несколько дней в связи с зарегистрированным выбросом корональной массы в 05.24 мск вблизи группы 2437. Скорость выброса V = 500 км/сек.

Отметим, что из-за магнитной бури недомогание (мигрени, обострение болезней) могут почувствовать метеозависимые люди. Кроме того, геомагнитную активность обычно плохо переносят люди с избыточной массой тела и страдающие от вегето-сосудистой дистонии.