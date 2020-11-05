Завтра будет 20 градусов тепла

Атмосферное давление в норме - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%

6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможны осадки.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет наблюдаться умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 18-20 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление в норме - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.

6 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, вечером в некоторых районах возможны ливни с переходом в снег. Ночью и утром туман. Ветер восточный, временами усилится. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 15-20, в горах ночью 2-6, днем 7-12 градусов тепла.

6 ноября на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.