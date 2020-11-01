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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман
Экология
1 ноября 2020 г. 11:58
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет наблюдаться умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

2 ноября в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, однако вечером в некоторых горных районах возможны дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градусов тепла.

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