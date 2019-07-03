Завершилось полное солнечное затмение - ОБНОВЛЕНО

Завершилось второе в этом году полное солнечное затмение.

Как сообщает Report, это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 21 июня 2001 года.

Следующее затмение данного сароса произойдёт 13 июля 2037 года.

Затмение продолжалось 4 часа 55 минут.

***20:55

Сегодня началось солнечное затмение (полное затмение).

Как сообщили Report в Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА, природное явление продлится с 20:55 часов по местному времени до 01:50 часов 3 июля.

Солнечное затмение можно будет ясно наблюдать в Южной Америке, Чили, Аргентине и на юге Тихого океана. Увидеть природное явление в Азербайджане будет невозможно.

Очередное аналогичное событие произойдет 26 декабря текущего года.

Отметим, что первое солнечное затмение в этом году произошло 6 января.