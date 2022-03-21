Интенсивные дожди повысили уровень Куры

"В результате интенсивных дождей во второй декаде марта в реках во многих регионах страны наблюдается повышение уровня воды. Это, в основном, послужило повышению уровня воды и расхода воды, а также повышению уровня воды в нижнем течение Куры".

"В результате интенсивных дождей во второй декаде марта в реках во многих регионах страны наблюдается повышение уровня воды. Это, в основном, послужило повышению уровня воды и расхода воды, а также повышению уровня воды в нижнем течение Куры".

Об этом Report сказал заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Рафиг Вердиев.

По его словам, если в начале марта расход воды в Куре был ниже 30 м3 в секунду, то в настоящее время - выше 100 м3 в секунду: "Это привело к значительному уменьшению проблемы солености в реке. В результате повышения уровня воды в Куре также увеличилась скорость течения реки, соленость воды в реке значительно снизилась, а соленые воды движутся обратно в сторону моря. В нижней части Куры соленость находится на уровне одного грамма на литр, что создало хорошие условия для устранения проблем в водоснабжении".

Р.Ведиев отметил, что в результате выпавших осадков в ближайшие месяцы проблем с уровнем воды в реках не будет: "Эта проблема может возникнуть снова из-за измельчения рек в период засухи в июне-июле-августе".