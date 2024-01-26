О нас

Замминистра: Готовится план мероприятий в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира"

Замминистра: Готовится план мероприятий в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира" В Азербайджане готовится план мероприятий в связи с объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира".
Экология
26 января 2024 г. 13:59
Замминистра: Готовится план мероприятий в связи с Годом солидарности во имя зеленого мира

В Азербайджане готовится план мероприятий в связи с объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Зангилане.

Замминистра отметил, что проведение COP29 в столице Азербайджана - событие, вызывающее чувство гордости:

"В связи с проведением COP29 в нашей стране Министерство экологии и природных ресурсов совместно с соответствующими государственными структурами готовит план мероприятий. Мероприятия охватят всю территорию страны, включая Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanır”

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi