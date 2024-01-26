Замминистра: Готовится план мероприятий в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира"

В Азербайджане готовится план мероприятий в связи с объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира".
Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Зангилане.
Замминистра отметил, что проведение COP29 в столице Азербайджана - событие, вызывающее чувство гордости:
"В связи с проведением COP29 в нашей стране Министерство экологии и природных ресурсов совместно с соответствующими государственными структурами готовит план мероприятий. Мероприятия охватят всю территорию страны, включая Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы".