Замминистра: 261 тыс. гектаров земель лесного фонда Азербайджана оккупировано армянами

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "261 тыс. гектаров земель лесного фонда Азербайджана оккупировано армянами. Судьба этих земель нас очень волнует. Армяне знают, что это не их земли, рано или поздно вернутся к своим владельцам, поэтому стараются свою месть излить на эти земли".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии "Оценка и мониторинг лесных ресурсов с целью усиления познавательной базы о лесном фонде в Азербайджане" заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он отметил, что 12% территории страны занимают земли лесного фонда: "В Азербайджане общая площадь лесов составляет 1 млн. 21 тыс. гектаров".

По словам замминистра, в последние 16 лет в Азербайджане на территории в 158,7 тыс. гектаров были восстановлены леса, на 52,1 тыс. гектаров заложен новый лес, посажено 106 млн. деревьев: "В последние годы, в Азербайджане были осуществлены проекты по сбалансированию и приведению в годность засушливых, неплодотворных земель, а после на основе современных методов их озеленение. На территории более 4 тыс. гектаров было посажено более 5 млн. деревьев. До сих пор на территории более 4 тыс. гектаров посажено около 1 млн. фруктовых деревьев".