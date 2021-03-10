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Загрязнение Арменией реки Охчучай привело к массовой гибели рыб

Загрязнение Арменией реки Охчучай привело к массовой гибели рыб В изъятых в реке образцах реки было обнаружено многократное превышение нормы меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и др. подобных тяжелых металлов
Экология
10 марта 2021 г. 11:47
Загрязнение Арменией реки Охчучай привело к массовой гибели рыб
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Во время очередного мониторинга, проведенного с целью экологической оценки освобожденных от оккупации земель на протекающей по территории Зангиланского района реке Охчучай, была обнаружена гибель более 500 форелей и других рыб.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в изъятых в реке образцах реки было обнаружено многократное превышение нормы меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и др. подобных тяжелых металлов.

Результаты мониторинга и анализов, а также факты массовой гибели рыб в реке в очередной раз доказали загрязнение реки токсичными отходами действующих на территории Армении Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского комбината по очистке медных руд.

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Версия на азербайджанском языке Oxçuçayın Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi balıqların kütləvi ölümünə səbəb olub

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