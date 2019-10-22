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Задержаны трое браконьеров, охотившихся в Ширванском национальном парке на газелей

Задержаны трое браконьеров, охотившихся на газелей

Сотрудниками охранной службы Ширванского национального парка были задержаны трое незаконно проникших на территорию парка мужчин, охотившихся на газелей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Ширванского национального парка Арзу Мустафаев. 

По его словам, на основе поступившей оперативной информации об охоте браконьеров в южной части парка на газелей, сотрудники национального парка приступили к мероприятиям по задержанию нарушителей. Чтобы скрыться от преследования браконьеры бросились в южный коллектор и перебрались на другую часть парка. Однако они были задержаны членами группы быстрого реагирования. В ходе расследований было установлено, что это - Гасанов Натик Намик оглу, Магомедзаде Исмет Фикрет оглу и Асадов Рашад Суджаддин оглу. Задержанные переданы сотрудникам отделения полиции Сальянского района.   

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