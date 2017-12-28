WWF хочет защищать животных в Нагорном Карабахе через Азербайджан

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ «Всемирный фонд дикой природы (WWF) России» не работает на территориях Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, потому что таково решение его международного секретариата. На этих территориях WWF России хочет работать через WWF Грузии и WWF Азербайджана.
Как передает Report, такая позиция следует из официального ответа главного пресс-секретаря WWF России Дарьи Кудрявцевой на вопрос ИА REGNUM о том, работает ли WWF в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, и если не работает, то почему. Он гласит: "В перечисленных в вашем письме регионах WWF России не работает. Наша организация работает только на территории Российской Федерации и, по решению международного секретариата, мы также имеем право работать на территории стран Центральной Азии".
News DepartmentАвтор новости
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