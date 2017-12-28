WWF хочет защищать животных в Нагорном Карабахе через Азербайджан

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ «Всемирный фонд дикой природы (WWF) России» не работает на территориях Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, потому что таково решение его международного секретариата. На этих территориях WWF России хочет работать через WWF Грузии и WWF Азербайджана.

Как передает Report, такая позиция следует из официального ответа главного пресс-секретаря WWF России Дарьи Кудрявцевой на вопрос ИА REGNUM о том, работает ли WWF в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, и если не работает, то почему. Он гласит: "В перечисленных в вашем письме регионах WWF России не работает. Наша организация работает только на территории Российской Федерации и, по решению международного секретариата, мы также имеем право работать на территории стран Центральной Азии".