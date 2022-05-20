Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 17:00 20 мая в Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Лерике, Лянкяране, Астаре, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шабране, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шемахе, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе отмечались дожди и грозы, в Шахдаге выпал снег.

Северо-западный ветер временами усиливался до 24 м/с в Нафталане, 20 м/с - в Нефтчале, 18 м/с - в Агдаме, Гяндже, Тертере, 16 м/с - в Барде, 30 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове, 21 м/с - на Нефтяных камнях, 20 м/с - в Аляте, Пираллахи, 19 м/с - на острове Чилов.

По данным станции Нефтяных камней, высота волн достигала 3.6 метров.

Ветреная и дождливая погода сохранится до утра 21 мая.

С дневных часов 21 мая и 22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах ожидается стабильная погода, в основном без осадков.