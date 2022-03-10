Высота волн в Каспийском море достигла 2,3 метра

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 12:00 10 марта местами шел дождь, в горах - снег.

В Баку, поселках Маштага, Бина и Пираллахы выпало до 1,0 мм осадков.

Высота снежного покрова составила 32 см в Шахдаге, 22 см - Сарыбаше (Гах), 4 см - Лазе, 3 см - Грызе, 2 см - Айричай-Башдашагыле (Огуз), 1 см - Хыналыге и Кишчае (Шеки).

Северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Товузе, 18 м/с - Нафталане, Тертере, Сальяне, Гяндже, 15 м/с - Кельвазе (Лерик), 18 м/с - Баку и на Абшеронском полуострове. По данным метеостанции на Нефтяных Камнях, высота волн на Каспии достигала 2,3 метра.

Минимальная температура воздуха 9 марта в Баку была на 2,2° выше нормы, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 6°, в Нахичеванской Автономной Республике - до 3°, в горных районах - 3-8°, в низменных - 3-5°.