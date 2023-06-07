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Высота волн на Нефтяных камнях достигла трех метров

Высота волн на Нефтяных камнях достигла трех метров 7 июня в Азербайджане наблюдались нестабильные погодные условия.
Экология
7 июня 2023 г. 16:45
Высота волн на Нефтяных камнях достигла трех метров

7 июня в Азербайджане наблюдались нестабильные погодные условия.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Нахчыване, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Шеки, Гусаре, Мингячевире, Грызе, Шахдаге наблюдались грозы и ливневые дожди.

В реке Кюрмюкчай на территории Гахского района наблюдаются паводки. В Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра усилилась до 16 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 3,2 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24-29, в Нахчыване - 27-29, в горных районах - 12-14, в низменных районах - 20-25, в высокогорных территориях - до 6 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Neft Daşlarında dalğanın hündürlüyü 3,2 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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