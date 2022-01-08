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Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,6 метра 

Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,6 метра  Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,6 метра.
Экология
8 января 2022 г. 12:57
Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,6 метра 

Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,6 метра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с утра 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилился до 20 м/с, в Алтыагадже - до 23 м/с.

По данным станции на Нефтяных камнях, высота волн составляет 2,6 метра.

В течение дня максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 23-28 м/с, в некоторых местах полуострова - до 30 м/с, а к ночи постепенно снизится до 18-20 м/с.

В связи с ветреной погодой населению рекомендуется соблюдать осторожность.

В ночь с 8 на 9 января ветер ослабеет до 8-13 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Neft Daşlarında dalğanın hündürlüyü 2,6 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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