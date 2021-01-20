Высота снежного покрова в Гахе достигает 43 см

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 10:00 20 января на территории страны наблюдается дождливая погода, местами выпал снег.

Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах) 43, Исмаиллы 23, Дашкесане 22, Кишчае (Шеки) 20, Гедабее 18, Хыналыге и Шаруре 17, Алтыагадже 16, Гейгеле, Габале и Агдере 15, Халтане 12, Садареке 10, Грызе и Нахчыване 10, Ярдымлы 7, Сальяне и Шахбузе 6, Билясуваре 4, Маразе 3, Огузе, Шеки, Шахдаге, Гусаре 2, Гейтепе и Губе составляет 1 см.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку 9, Маштаге 6, Пираллахи 3, на острове Чилов и Сумгайыте 2, на Нефтяных камнях 1; в Лянкяран-Астарской зоне: в Лянкяране 18, Билясуваре 14, Астаре 11, Лерике 7, Нефтчале и Ярдымлы 6; в Нахчыванской АР: в Шаруре 16, Агдере (Ордубаде) 12, Шахбузе 6, Ордубаде 4, Садареке 3; в зоне Малого Кавказа: в Дашкесане 18, Гедабае 14, Гейгеле 11; в зоне Большого Кавказа: в Габале 15, Сарыбаше (Гах) 9, Алтыагадже 7, Кишчае (Шеки) 6, Маразе и Халтане 5, Огузе 4, Исмаиллы 3, Шеки, Губе, Шахдаге, Грызе 2, Шабрани, Набрани, Загатале, Шемахе, Хачмазе, Гусаре 1; в Центрально-аранской зоне: Сальяне и Гейчае 12, Джафархане и Бейлагане 8, Имишли и Газимамеде 7, Сабирабаде, Кюрдамире 6, в Зардабе, Тертере 3, Мингячевире, Евлахе 1; в Газах-Гянджинской зоне: Нафталане, Гяндже, Агдаме 2, Шамкире, Агстафе 1 мм.

В Сумгайыте, Нахчыване, Дашкесане, Нафталане, Шамкире, Габале, Шамахе, Маразе, Губе, Гусаре, Грызе, Лерике, Гейчае, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки) наблюдался туман.

Западный ветер достигал 25 м/с в Нефтчале, 24 м/с в Нафталане, 23 м/с в Тертере, 20 м/с в Гяндже, 16 м/с в Ярдымлы, Джульфе, Сальяне.

В Баку и на Абшеронском полуострове: в Пираллахы до 16 м/с, в Сумгайыте, на острове Гум, на Нефтяных камнях до 15 м/с. По данным станции на Нефтяных камнях, высота волны в море достигла 2,7 метров.

Температура воздуха понизилась на 5,5 градуса ниже климатической нормы, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 2 градуса, в Аранском районе - 0-3 градуса тепла, в горных районах - 7-12 градусов, в Нахчыванской АР - 2-9 градусов мороза.