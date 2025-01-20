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Высота снега в Губе достигла 17 см 

Высота снега в Губе достигла 17 см  11:08
Экология
20 января 2025 г. 11:35
Высота снега в Губе достигла 17 см 

В Азербайджане по состоянию на 10:00 наблюдаются осадки.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в горных районах республики выпал снег.

Высота снега в Губе (Грыз) достигла 17 см, в Гахе (Сарыбаш) - 12 см, в Загатале (Алибей) - 10 см, в Гусаре (Лаза) - 5 см, в Алтыагадже - 4 см, в Дашкасане, Хыналыге, Халтане - 3 см, в Гёйгеле, Лерике - 2 см, в Гедабее - 1 см.

Количество осадков в Шабране составило 3 мм, в Товузе, Балакене, Шамкире, Билясуваре, Астаре, Ярдымлы, Гяндже - до 2 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Дует западный ветер, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 15 м/с, в Геранбое - 23 м/с, в Нефтчале, Мингячевире, Дашкасане - 20 м/с, в Нафталане, Барде, Шеки, Тертере - 18 м/с, в Агдаме - 16 м/с.

В Балакане, Губе, Гусаре, Грызе, Дашкесане, видимость из-за тумана ограничена до 500-1000 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6° тепла, в Аранских районах - 7° тепла, в Нахчыванской АР и горных районах - 10° мороза, в высокогорных районах - 15° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Qubada qarın hündürlüyü 17 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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