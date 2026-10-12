Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером Камбоджи в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

12 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом в расширенном составе.

Как сообщает Report, выступая на встрече, президент Ильхам Алиев сказал: Господин премьер-министр, уважаемые гости, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад приветствовать Вас и благодарю за то, что Вы приняли мое приглашение и совершаете официальный визит в нашу страну.

Мы только что провели весьма плодотворные обсуждения по широкому кругу вопросов нашей двусторонней повестки дня. Уверен, что у нас есть большой потенциал для укрепления партнерства. Как я отметил в ходе нашей встречи, у нас сложились очень хорошие политические отношения, и нам необходимо опираться на них и использовать Ваш официальный визит в Азербайджан для разработки всеобъемлющей "дорожной карты" партнерства в различных областях. Мы уже определили ряд важных сфер взаимодействия, и уверен, что их будет еще больше. Безусловно, Ваш визит, который является свидетельством нашей дружбы, предоставит хорошую возможность изучить все перспективы двустороннего сотрудничества - будь то торговля, инвестиции, создание совместных производств, энергетическая безопасность или многие другие направления.

Также хочу поблагодарить Вас за то, что Вы приняли приглашение участвовать в саммите СВМДА, который состоится в самое ближайшее время. Азербайджан впервые выступает принимающей стороной этого мероприятия. Как Вам известно, наше председательство получило единогласную поддержку. Мы расцениваем это как наглядное свидетельство уважения государств-членов к нашей политике, основанной на нашем суверенитете и независимой позиции. Надеюсь, что это важное международное событие внесет вклад в обеспечение безопасности в нашем регионе и на более широком евразийском пространстве, в чем, убежден, заинтересованы все страны.

Еще раз добро пожаловать, господин премьер-министр. Я очень рад, что Вы прибыли к нам с большой делегацией. Желаю всем гостям приятного пребывания в Азербайджане. Уверен, что визит даст отличные результаты и будет способствовать дальнейшему укреплению нашей дружбы и сотрудничества.

Премьер-министр Хун Манет: Господин президент, еще раз благодарю Вас за любезное приглашение принять участие в саммите СВМДА и посетить Азербайджан с официальным визитом. Я очень рад возможности побывать в Вашей прекрасной стране. Также благодарю Вас за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации. Как мы только что обсудили, существуют значительные возможности для взаимодействия и расширения нашего сотрудничества, начало которому было положено более 30 лет назад.

Пользуясь случаем, хотел бы также передать Вашему превосходительству самые теплые приветствия Его Величества короля Нородома Сиамони и бывшего премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Надеюсь на продолжение обсуждения затронутых нами тем, а также на определение конкретных шагов, которые наши страны могут предпринять для дальнейшего расширения сотрудничества.

Господин президент, еще раз благодарю Вас за любезное приглашение.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Прошу передать мои приветствия Его Величеству королю, а также бывшему премьер-министру и председателю Сената Хун Сену, с которым я встречался 12 лет назад в этом здании.

11:33

12 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом в расширенном составе.

Об этом сообщает корреспондент Report.