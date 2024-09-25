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Вугар Керимов: Азербайджан находится в категории очень высокого водного стресса

Вугар Керимов: Азербайджан находится в категории очень высокого водного стресса Азербайджан находится в категории очень высокого водного стресса. Для выхода из данной категории необходимо эффективно использовать воду, сократив объем использования как минимум на 20%.
Экология
25 сентября 2024 г. 13:14
Вугар Керимов: Азербайджан находится в категории очень высокого водного стресса

Азербайджан находится в категории очень высокого водного стресса. Для выхода из данной категории необходимо эффективно использовать воду, сократив объем использования как минимум на 20%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на региональной климатической конференции на тему "Усиление климатических мер в агропродовольственном секторе стран Европы и Центральной Азии".

По его словам, водные ресурсы Азербайджана за последние десятилетия сократились на 15%: "В 2023 году в результате влияния климатических изменений и использования водных ресурсов соседними странами поверхностные водные ресурсы, поступающие из трансграничных рек, сократились на 28,4% по сравнению с 1961-1991 годами. В Азербайджане ежегодно из водных объектов забирается около 13,5 млрд кубометров воды, 3,5 млрд кубометров из которых теряется при транспортировке и использовании. 10 млрд кубометров воды используется для орошения и в других областях".

Керимов подчеркнул, что на фоне растущего спроса на воду во всех секторах экономики должны использоваться водосберегающие технологии.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Kərimov: Azərbaycan çox yüksək su stressi kateqoriyasında qalmağa davam edir

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