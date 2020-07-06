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Воздух в Баку прогреется до 38 градусов

Воздух в Баку прогреется до 38 градусов Воздух в Баку прогреется до 38 градусов
Экология
6 июля 2020 г. 13:22
Воздух в Баку прогреется до 38 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 июля. 

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном без осадков.

Будет преобладать южный ветер. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-24, днем 34-38 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

7 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные осадки, град. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью 15-19, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 июля на Абшеронском полуострове ожидается дискомфорт жаркой температуры, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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