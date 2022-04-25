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Вопрос загрязнения реки Охчучай армянами был поднят на IV Азиатско-Тихоокеанском водном форуме

Вопрос загрязнения реки Охчучай армянами был поднят на IV Азиатско-Тихоокеанском водном форуме В японском городе Кумамото прошел IV Азиатско-Тихоокеанский водный форум в целях содействия устойчивому управлению водными ресурсами.
Экология
25 апреля 2022 г. 19:34
Вопрос загрязнения реки Охчучай армянами был поднят на IV Азиатско-Тихоокеанском водном форуме

В японском городе Кумамото прошел IV Азиатско-Тихоокеанский водный форум в целях содействия устойчивому управлению водными ресурсами.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В заседании приняли участие главы государств, представители правительств ряда стран и ведущих международных организаций.

Присоединившись к форуму в онлайн-формате, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев подчеркнул важность сотрудничества с соседними странами, а также международными организациями в управлении трансграничными реками.

Министр отметил, что река Охчучай чрезмерно загрязняется отходами горнодобывающей промышленности Армении, и призвал международные организации и участников форума оказать поддержку в предотвращении загрязнения реки.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Oxçuçayı çirkləndirməsi IV Asiya-Sakit Okean Su Forumunda qaldırılıb

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