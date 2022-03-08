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Видимость на дорогах ухудшится из-за тумана

Видимость на дорогах ухудшится из-за тумана Завтра видимость на некоторых дорогах в Азербайджане заметно ухудшится из-за тумана.
Экология
8 марта 2022 г. 16:59
Видимость на дорогах ухудшится из-за тумана

Завтра видимость на некоторых дорогах в Азербайджане заметно ухудшится из-за тумана.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ожидаемый ночью и утром плотный туман ограничит видимость до 300-800 метров на некоторых участках автодорог Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе, Шеки-Гах-Загатала, Гарамарьям-Мусюслю, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаджар-Лачын, Шуша-Физули, Гянджа-Дашкесан, Физули-Джабраил-Махмудлу, Агдам-Агдере, Масаллы-Ярдымлы.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi yollarda duman görünüş məsafəsini məhdudlaşdıracaq

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