Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с директором Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась в Женеве с директором Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде Яном Дусиком, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Фонда.

На встрече Лейла Алиева рассказала о проектах в направлении защиты природы и охраны окружающей среды, реализованных Общественным объединением IDEA в Азербайджане и его регионах.

Подчеркнув существование сходства во многих сферах между деятельностью IDEA и мандатом UNEP, Лейла Алиева предложила реализацию совместных (при участии этих двух организаций) проектов, направленных на устранение актуальных проблем окружающей среды. Лейла Алиева также проявила интерес к циклу конференций "Зеленая неделя", успешно проведенному в 2012 году в Азербайджане при совместной организации IDEA и UNEP, а также продолжению в будущем других мероприятий такого типа.

Ян Дусик сообщил о ближайшем ознакомлении с деятельностью IDEA, о внимании к реализации проектов этого объединения. Он выразил готовность UNEP к постоянной поддержке IDEA в решении экологических проблем и сотрудничеству в этой сфере.

Стороны обсудили вопросы подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании между UNEP и IDEA с целью продолжения сотрудничества на более высоком уровне.