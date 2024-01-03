Ветер в Баку усилился, высота волны на Каспии достигает 3,4 метра

Обнародована информация о фактической погоде в Азербайджане.

Обнародована информация о фактической погоде в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 20:00 часов на территории страны наблюдается ветреная погода.

Северо-западный ветер усилился до 23 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 22 м/с в Мингячевире, 18 м/с в Барде, Гёйчае, Шамахе, Гобустане, Нафталане, 17 м/с в Алты-Агадже, 16 м/с в Агдаме, Тертере, по данным станции "Нефтяные камни", высота волны достигает 3,4 метра.

В Баку и на Абшеронском полуострове до 14 градусов тепла, в Нахчыванской АР до 10 градусов тепла, в низменных районах до 18 градусов тепла, в горных районах до 9 градусов тепла.