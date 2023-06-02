О нас

В Зангилане проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам

В Зангилане проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам На освобожденных от оккупации территории Азербайджана организован очередной визит рабочих групп, действующих при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на деоккупированных землях.
Экология
2 июня 2023 г. 14:00
В Зангилане проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам

На освобожденных от оккупации территории Азербайджана организован очередной визит рабочих групп, действующих при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на деоккупированных землях.

Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, целью визита является проведение очередного заседания рабочей группы по экологическим вопросам.

Заседание проходит в селе Агалы Зангиланского района под председательством руководителя рабочей группы, заместителя министра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова.

На нем в дополнение к проделанной работе будет проведено обсуждение вопросов касательно биоразнообразия Зангиланского района, управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных территориях, эффективного управления строительными отходами и их повторного использовании в качестве сырья, а также строительства малых гидроэлектростанций на Охчучае, природоохранных мероприятий Министерства экологии и природных ресурсов в Зангиланском и Губадлинском районах и использования месторождений полезных ископаемых в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, являющихся частью Восточно-Зангезурского экономического района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun iclası keçirilir

Экслюзивные новости

Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi