В Зангилане проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам

На освобожденных от оккупации территории Азербайджана организован очередной визит рабочих групп, действующих при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на деоккупированных землях.
Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, целью визита является проведение очередного заседания рабочей группы по экологическим вопросам.
Заседание проходит в селе Агалы Зангиланского района под председательством руководителя рабочей группы, заместителя министра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова.
На нем в дополнение к проделанной работе будет проведено обсуждение вопросов касательно биоразнообразия Зангиланского района, управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных территориях, эффективного управления строительными отходами и их повторного использовании в качестве сырья, а также строительства малых гидроэлектростанций на Охчучае, природоохранных мероприятий Министерства экологии и природных ресурсов в Зангиланском и Губадлинском районах и использования месторождений полезных ископаемых в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, являющихся частью Восточно-Зангезурского экономического района.