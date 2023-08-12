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Завтра в Баку ожидается 42, в районах Азербайджана - 44 градуса тепла

Завтра в Баку ожидается 42, в районах Азербайджана - 44 градуса тепла В Баку и на Апшеронском полуострове 13 августа пройдет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.
Экология
12 августа 2023 г. 12:30
Завтра в Баку ожидается 42, в районах Азербайджана - 44 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 августа пройдет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем 37-40°, местами 41-42° тепла.

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых высокогорных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 29-34° тепла.

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Версия на английском языке Weather forecast in Azerbaijan for August 13
Версия на азербайджанском языке Bazar günü Bakıda 42, rayonlarda 44 dərəcə isti olacaq

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