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В воскресенье ожидается дождь, град

В воскресенье ожидается дождь, град Атмосферное давление снизится с 763 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%
Экология
8 мая 2021 г. 13:48
В воскресенье ожидается дождь, град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, но утром местами небольшая исморось, к вечеру дождь.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в течение дня будет дуть слабый юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

9 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в северных и западных районах ожидаются грозы, сильный дождь, местами интенсивный, град. Утром туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове временами усиливающийся гилавар 10-го числа сменится сильным северным ветром хазри, ожидается значительное колебание атмосферного давления, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Bazar günü yağış yağacaq, dolu düşəcək

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