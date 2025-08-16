В Товузе произошло землетрясение

В Товузском районе, в 45 км к северо-западу от станции "Гедабек", зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Report, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы.

Землетрясение ощущалось в эпицентре силой в 4, а в близлежащих районах - в 3 балла.

09:20

В Товузском районе зафиксировано землетрясение.

Землетрясение было зарегистрировано в 08:31 по местному времени.

Магнитуда подземных толчков составила 3,5, эпицентр находился на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось.