В Товузе произошло землетрясение

В Товузском районе, в 45 км к северо-западу от станции "Гедабек", зафиксировано землетрясение.
Как сообщает Report, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы.
Землетрясение ощущалось в эпицентре силой в 4, а в близлежащих районах - в 3 балла.
09:20
В Товузском районе зафиксировано землетрясение.
Как сообщает Report, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы.
Землетрясение было зарегистрировано в 08:31 по местному времени.
Магнитуда подземных толчков составила 3,5, эпицентр находился на глубине 10 км.
Землетрясение ощущалось.