В Сумгайыте оштрафован управляющий мусорного полигона

Поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана информация о распространении дыма и неприятного запаха на территории города Сумгайыт была проверена сотрудниками Государственной службы экологической безопасности.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе разбирательств было установлено, что пожар на полигоне бытовых отходов, расположенном на административной территории города, привел к образованию дыма и неприятного запаха, были нарушены требования законодательства в сфере управления бытовыми отходами, не приняты превентивные меры по предотвращению случаев сжигания отходов.

В отношении директора ООО "Сумгайытский городской департамент по обеспечению чистоты", ответственного за управление полигоном Аташа Рустамова составлен протокол, как должностное лицо он был оштрафован на 4 800 манатов.

В настоящее время принимаются необходимые меры по тушению пожара на полигоне.