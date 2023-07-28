В субботу в Баку ожидается сильный северо-западный ветер

В Баку и на Апшеронском полуострове 29 июля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Апшеронском полуострове 29 июля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

По данным Национальной гидрометеорологической службы Report, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 20-25° тепла, днем 25-28° тепла.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди, местами интенсивные, молнии, град. Ночью и утром в горных районах будет туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 20-25° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла.